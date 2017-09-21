Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Манарбека Габдуллина, в ЗКО количество зарегистрированных уголовных правонарушений снизилось на 13,7% (с 9599 до 8275). - Наиболее распространенными остаются кражи, их число составляет 4848, а это 58,5% от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Кроме того, в 2017 году наблюдается стабильное снижение краж чужого имущества на 11,4% (с 5474 до 4848). Одним из важных видов краж чужого имущества, формирующих статистику, являются кражи скота. Скотокрадство – это насущная проблема и полицейских и собственников скота. В этом году также удалось сократить число зарегистрированных скотокрадств на 30,7%, а тяжких видов на 53,8%. - Раскрывать подобные кражи довольно трудно, - рассказал Манарбек Габдуллин, - особенно, когда потерпевшие поздно заявляют о краже. Обычно граждане предпринимают сначала самостоятельные поиски. А это на руку ворам, позволяет скрыть улики, увезти подальше скот. Некоторые наши сограждане и вовсе не смотрят за своим скотом, находящемся на вольном выпасе. Так, 16 сентября 2017 г. в Теректинском районе были совершены две кражи 3 КРС. Особенностью указанных преступлений явилось то, что кражи совершались с применением огнестрельного оружия. Животных убивали выстрелом в голову, вынимали внутренности и, не сдирая шкуру, увозили на реализацию. Потерпевшие и не догадывались, что у них украли скотину, так как оставили ее без присмотра на вольном выпасе. Сотрудниками Акжаикского ОП Теректинского района ежедневно на патрульных автомашинах проводится отработка местности, проверяется автотранспорт на предмет перевозки скота, мясной продукции без соответствующих документов. При проведении одной из таких отработок ими в сентябре этого года была задержана автомашина «Шаран», при осмотре которой были изъяты две туши крупного рогатого скота. Задержана группа лиц, занимающаяся кражей скота с мая текущего года. Преступники уже дали признательные показания по пяти аналогичным кражам. В настоящее время ведется проверка указанных лиц на причастность к другим преступлениям. Начальник МПС ЗКО также рассказал, что в целях профилактики краж чужого имущества активно привлекаются общественные формирования. Ведется активная работа по вовлечению граждан в охрану общественного порядка. На данный момент в области функционирует 235 общественных формирований правоохранительной направленности с общим количеством в них 2174 человека. За 8 месяцев текущего года с участием граждан раскрыто 109 преступлений. Задержано 467 правонарушителей.