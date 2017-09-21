-В данный момент к чат-каналу «Акимат Атырауской области» в приложении Telegram подключилось около 390 человек, - рассказали в региональной службе коммуникаций Атырауской области. Для оперативного реагирования на запросы населения акиматом Атырауской области был создан чат-канал в приложении Telegram. Здесь жители области могут задать любой вопрос по линии местных исполнительных органов. В чат-канале присутствуют руководители управлений областного акимата, отделов городского и районных акиматов, а также руководители городских коммунальных служб, представители ДВД и местной полицейской службы. Ответы на запросы населения предоставляются в течении 1-2 рабочих дней. Для того чтобы подключиться к каналу нужно в строке браузера приложения Telegram вбить слова «akimatatyrau».