По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, новые остановочные павильоны будут установлены на пр.Бейбарыс, а также по ул.Гумарова, Датова, Габлиева, Амандосова, Валиханова, Гагарина, Ауэзова и Маденова, которые пройдут реконструкцию и расширение. Оставшиеся остановки поставят в черте города - по пр.Абулхайыр-хана, пр.Сатпаева и ул.Махамбета, а также в сельских пригородных округах. - В общей сложности мы планируем установить 112 остановок, они будут как крытые, так и закрытые, из них 32 будут разных размеров. Новые павильоны были произведены в Беларуси, они приспособлены к местным погодным условиям, высокого качества. В павильонах для удобства горожан предусмотрены кондиционеры и обогреватели, а также освещение в вечернее и ночное время суток, - рассказал главный специалист городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и дорог Алмаз Сарсенов.