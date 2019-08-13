ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»

ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»

ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»

Фото из архива "МГ" Об этом рассказал председатель правленияАдиль Утембаев на встрече представителей финансовых институтов страны с предпринимателями региона. –– это дочерняя компания холдинга «Байтерек», созданная в 2014 году. Основной нашей целью является содействие привлечению инвестиций и развитию экономики путем оказания услуг по финансированию разработки проектной документации и консультативному сопровождению инфраструктурных проектов, а также проектов в обрабатывающей промышленности. Наша компания имеет два окна поддержки инвесторов. Первое - мы поддерживаем коммерческие, инфраструктурные и индустриальные проекты. Например, если инвесторы в ЗКО хотят открыть завод или построить некий инфраструктурный логистический объект, то мы можем оказать им поддержку, разработать бизнес-план и запустить проект. В данном случае мы на себя берем те риски, которые присутствуют на начальном этапе и делим эти риски с инвестором. Поэтому для предпринимателей это является новой формой поддержки. Холдинг "Байтерек" начал её оказывать два года назад. Считаем, что в ЗКО очень большой потенциал для развития новых продуктов. Второе - мы являемся генеральным консультантом по проектам ГЧП. Так, в ЗКО можно построить многопрофильную больницу именно по принципу ГЧП. В данном случае инвестор освобождается от рисков оказания медицинских услуг, он только производит строительство новой клиники и эксплуатацию в течение 15-20 лет, а врачам это позволяет просто приходить в клинику и лечить людей. Все техническое обслуживание и поддержание клиники берет на себя частный инвестор, - рассказал Адиль Утембаев.Кроме этого, председатель правления рассказал, чтоготов оказать поддержку поддержку для развития строительства школ и детских садов. – Здесь мы тоже готовы полностью оказать поддержку акимату области. Кроме этого, мы считаем, что потенциал мясного рынка в Западно-Казахстанской области достаточно высокий. Есть интерес с китайской стороны по экспорту этой продукции к ним. Они считают ваше мясо экологически чистой, поскольку у вас очень хорошие условия по выращиванию скота, это касается и климата и технологий. Мы надеемся, что совместно с предприятиями ЗКО нам удастся реализовать такие проекты в вашей области и это повысит экспортный потенциал региона, - добавил Адиль Утембаев.Председатель правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» Адиль Утембаев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.