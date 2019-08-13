Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционной службой выявлены нарушения в процессе тестирования на поступление в магистратуру С 10 по 14 августа текущего года на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова проводится комплексное тестирование для поступления в магистратуру. - В целях обеспечения открытого и обьективного тестирования в качестве наблюдателей были приглашены сотрудники Антикоррупционной службы по Мангистаускойобласти и члены Специальной мониторинговой группы. Наблюдатели в онлайн-режиме отслеживали процесс тестирования посредством видеокамер, которые установлены в залах тестирования, - сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы. По состоянию на 12 августа экзамены сдали 265 абитуриента. Всего в тестировании примут участие 505 претендентов. В ходе тестирования было выявлено 7 фактов проноса мультимедийных средств, а также 2 факта присутствия подставных лиц. По выявленным фактам были составлены соответствующие акты. Нарушители были удалены из зала тестирования.