Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, директор театра подал апелляционную жалобу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото из архива "МГ" В специализированной административном суде Уральска рассмотрели дело в отношении директора областного казахского драматического театра им.Х.Букеевой Куаныша Амандыкова, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Порше Кайен" наехал на две машины, стоявшие на светофоре. Суд признал Амандыкова виновным по части 6 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и постановил назначить ему административный арест на 20 суток. Сам Куаныш Амандыков, не согласившись с постановлением суда, подал апелляционную жалобу. Однако на суде Куаныш Амандыков отозвал свою жалобу, в связи с чем судья областного суда Ляззат Устагалиева постановила оставить решение суда первой инстанции без изменений. Напомним,  ДТП произошло 16 июля в 20.00 в районе остановки Жазира по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки "Порше кайен" врезался в "Рено"и "Тойота". Как выяснилось, за рулем "Порше" находился директор казахского драмтеатра Куаныш Амандыков, который на месте аварии корреспонденту "МГ" заявил, что за рулем был не он. Однако оба водителя пострадавших автомобилей указали на него, как на человека, который сидел за рулем дорогого авто. Позже директор Областного казахского драматического театра имени Х. Букеевой Куаныш Амандыков рассказал подробности ДТП. Позже в полиции сообщили, что водитель "Порше" в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.