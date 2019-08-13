Иллюстративное фото из архива "МГ" Их обвиняли по ст. 371, ч.2. УК РК, то есть в халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении государственных функций, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан. Как говорится в материалах дела, Гулнур Масина и Нурлан Булатбаев в период с 28 сентября по 17 ноября 2017 года, рассмотрев заявку АО «Актобе ТЭЦ», вынесли незаконный приказ об утверждении тарифа на производство тепловой энергии на 2017-2022 годы. Ущерб потребителей АО «Актобе ТЭЦ» составил 1 741 300 646 тенге, в том числе для бюджетных организаций, потребителей АО «Трансэнерго» - 1 079 778 551 тенге. В 2017 году АО «Актобе ТЭЦ» запланировало поставить две новые газотурбинные установки, и взять для этого деньги в Евразийском банке развития. Погашать долг на предприятии решили за счет повышения тарифа, и обратились в антимонопольный департамент. К заявке тепловики приложили письмо ЕБРР о готовности рассмотреть возможность финансирования проекта. Самого договора не было. Тем не менее, тариф монополисту утвердили. 28 декабря 2017 года новые тарифы на отопление пришлось утвердить АО «Трансэнерго», основному потребителю «Актобе ТЭЦ». Для бюджетных организаций цена за тепло выросла почти вдвое. Директор и руководитель отдела антимонопольного департамента в суде свою вину не признали. Они объяснили, что у «АктобеТЭЦ» было письмо Евразийского банка и проект кредитного договора. Договор займа для подачи заявки не требовался. 12 августа суд оправдал чиновников. В оправдательном приговоре говорится, что в ходе судебного следствия обвинение не нашло своего подтверждения. - Органом уголовного преследования не представлены доказательства того, что Гулнур Масина и Нурлан Булатбаев проявили недобросовестное отношение к службе, не надлежащим образом исполняли свои обязанности и тем самым был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, - говорится в приговоре. За оправданными признано их право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.