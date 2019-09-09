Иллюстративное фото из архива "МГ" Как объяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области (бывшая облсэс) месяц назад производитель вакцины против туберкулеза «Japan BCG Laboratory» (Япония) отозвал свою вакцину против туберкулеза – вакцину БЦЖ. Причина отзыва вакцины БЦЖ – обнаружение производителем инородных веществ в растворителе к вакцине, выявленное в процессе упаковки в 4 флаконах из 90 тысяч. - В целом производитель отзывает 33 серии вакцины БЦЖ, распределенные по 35 странам мира. Из них в Казахстан были завезены 5 серий, поэтому Комитетом издан приказ о приостановлении применения этих серий вакцин. Все серии вакцины БЦЖ, имеющиеся в настоящее время в Казахстане, вошли в список отзываемых производителем серий вакцины, в связи с чем вакцинация против туберкулеза приостановлена, - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области, добавив, что ежегодно против туберкулеза в РК вакцинируется более 600 тысяч новорожденных и детей. - Отозванные производителем пять серий вакцины БЦЖ применялись в Казахстане с прошлого года. За истекший период в республике данной вакциной привито более 700 тысяч детей, среди которых серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, что свидетельствует об отсутствии угрозы состоянию здоровья детей, получивших вакцинацию против туберкулеза указанными сериями вакцин. Тем временем, уточнили в облсэс, в настоящее время прорабатывается вопрос закупа вакцины производства «SERUM institute of INDIA» (Индия) через международную организацию ЮНИСЕФ. После поступления вакцины в страну вакцинация будет возобновлена.