Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина без водительских прав совершил наезд на велосипедиста. - Как установлено в суде, житель села, управляя автотранспортом без водительских прав, наехал на велосипедиста. К счастью, обошлось без трагедии. Но велосипедисту причинен легкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе облсуда. На судебном заседании правонарушитель вину свою признал, велосипедист простил его. – За нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, и за действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортным средством, привлечь автомобилиста к административному взысканию в виде штрафа - 106 050 тенге, - говорится в приговоре суда.