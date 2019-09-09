Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение двух авто произошло 13 августа в 2.20 на пересечении проспекта имени Н.Назарбаева и улицы Чапаева. - Инспектор батальона патрульной полиции, двигаясь по проспекту Н.Назарбаева, не обеспечив безопасное движение, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем марки "Дэу". В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудник полиции привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", который влечет штраф в размере 20 МРП. По результатам служебной проверки он также будет привлечен к дисциплинарной ответственности, - пояснили в ведомстве. Между тем, в департаменте полиции ЗКО отметили, что оба водителя были трезвы.

