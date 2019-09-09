9 сентября жители поселка Зачаганск собрались у здании сельского акимата, чтобы рассказать о проблеме, связанной с городской свалкой. – Мы около года живем в доме по улице Монкеулы, и все это время сталкиваемся с этой проблемой. Несмотря на то, что на ночь мы закрываем все окна и форточки, по утром все равно в квартире стоит невыносимый запах гари. От этого страдают дети, пожилые люди и даже мы - взрослые. У меня у самого до этого дня не было никаких проблем со здоровьем, но с недавних пор я испытываю дискомфорт и не могу нормально дышать. Что тут говорить о маленьких детях, беременных женщинах и людях преклонного возраста? Как только мы начинаем жаловаться и писать во все инстанции, пожары тут же прекращаются, но не надолго. Мы заметили, что возгорания в основном происходят ночью, когда люди крепко спят. Люди просыпаются с ужасом, звонят во все экстренные службы, но толку от этого нет. Мы сомневаемся, что возгорания происходят по природным причинам, думаем, что кто-то намеренно устраивает поджоги. Каждый день дышать таким воздухом чревато последствиями, ведь это может привести к раку. Мы так долго мечтали о своем жилье, наконец, получили долгожданные квартиры, и тут такая беда. Нам не нужны скандалы, разбирательства, оправдания. Нам нужны конкретные действия, которые будут работать, - возмущается житель поселка Зачаганск Нуртас Сафуллин. По словам горожан, на свалке периодически происходят пожары, которые отрицательно влияют на здоровье людей. – Вы сделали нам дороги, тротуары, детские площадки, построили школы, больницы, Зачаганск превратился в цветущий микрорайон. Но мы не можем радоваться, ведь каждый день мы получаем огромный вред здоровью. Полигон горит, дети травятся, старики болеют, каждый день на скорой забирают десятки людей. Неужели вы не можете решить проблему с полигоном, который находится по соседству с нами? Каждый год вы только обещаете, а полигон продолжает нас травить. Дышать невозможно, мы забыли, что такое свежий воздух, так жить невозможно. Здесь живут 60 тысяч человек, население продолжает расти. Нам больше ничего не остается, как писать президенту, - говорит Айганым Утеляева. Другая жительница поселка утверждает, что на этом фоне у детей развивается аллергия и дышать самостоятельно они уже не могут. – Каждое утро невозможно открыть форточки. В доме маленькие дети, у них слезы, постоянный насморк. Наши дети травятся каждый день, живем на каплях для носа. Нос забивается вечером и это продолжается до обеда. Врачи разводят руками, говорят, что у нас аллергия. Утром мы едем на работу, а светофоров не видно из-за дыма. Я лично думаю, что все это делается специально, кто-то реально по ночам устраивает поджоги. Мы, взрослые, еще как-то можем потерпеть, чего не скажешь о детях. Кроме этого, есть дети-инвалиды, астматики, здесь же расположена детская больница, - говорит Лариса Токтамышева. Как рассказал заместитель акима города Уральск Сергей Доля, проблема городской свалки находится на постоянном контроле городских властей. – Рекультивация этого полигона является единственным решением проблемы. Десятилетиями мусор вывозился на полигон, не прессовался, не засыпался ничем, поэтому он всегда горел, дымился, там постоянно происходит скопление метана. Ежедневно туда вывозятся тонны мусора. Сейчас мы разрабатываем технико-экономическое обоснование, подаем на экспертизу, будут внесены некоторые корректировки и в конце ноября мы получим результаты экспертизы. Потом мы сразу начнем проектирование. Без этих процедур мы ничего не можем сделать. При разработке нового полигона будет производиться рекультивация старого. Новый полигон будет располагаться по Саратовской трассе, место уже распределено, эксперты рассчитали все нормативы, расстояния. Сумма еще неизвестна, - рассказал Сергей Доля. По словам заместителя руководителя ЖКХ города Уральск Асхата Шадьярова, новый полигон будет располагаться на 70 гектарах. – Со следующего года планируется разработка проектно-сметной документации. Во второй половине 2020 года мы планируем приступить к строительству нового полигона. Срок службы старого полигона был продлен до 2025 года. К этому периоду мы завершим строительство нового. Площадь старого полигона составляет 30 гектаров, новый полигон будет располагаться на площади 70 гектаров и будет передан в доверительное управление, - рассказал Асхат Шадьяров. LG53EQNtaSYМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.