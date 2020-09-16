Жители Уральска жалуются, что им начисляют налог на уже проданные машины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Уральска пожаловалась на начисление налогов спустя год, после продажи авто Местная жительница по имени Асель рассказала, что она приобрела новый автомобиль пять лет назад и в прошлом году продала его. - Когда мы продавали машину, в ЦОНе при оформлении документов нам сказали, что задолженности по налогу никаких нет. И вот на днях нас снова "обрадовали", появилась задолженность на транспорт. Как? Если машины у нас давно уже нет. Пришлось заплатить еще раз, потому что разбираться в этом бесполезно, - возмутилась Асель. Руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов разъяснил систему начисления налога на автотранспорт и рассказал, как жители области могут самостоятельно проверять задолженность и проводить оплату не выходя из дома. - Объясню на примере: если вы решили продать автомобиль в сентябре этого года, то налог за машину будет начислен только после 1 января 2021 года. Начисление за 9 месяцев налога поступят только в следующем году. А уже с момента переоформления автомобиля налог будет оплачивать новый хозяин, - пояснил Тимур Тулепов. - К тому же сотрудники ЦОНа при переоформлении автомобиля могут видеть начисления только за прошлый год, текущую задолженность каждый может рассчитать самостоятельно при помощи сайта Комитета государственных доходов и оплатить их. Стоит отметить, что все данные по налоговым задолженностям жители ЗКО могут проверить на сайте kgd.gov.kz. - Тут можно самостоятельно сделать расчет налога на автотранспорт. Для этого обязательно нужно указать характеристики автомобиля, - пояснил Тимур Тулепов. Также руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО рассказал о новом приложении eSalyq, которое облегчит процедуру уплаты налогов. - Необходимо скачать и установить приложение через Play маркет или App Store, зарегистрироваться там с помощью ИИН. В приложении вы сможете посмотреть, какая на вас зарегистрирована недвижимость и есть ли задолженность, возможно, заранее пополнить баланс, а оттуда уже автоматически будет взиматься плата за налоги по мере их начисления. Также можно забронировать электронную очередь и внести корректировки характеристик автотранспорта, по которому начисляются налоги, - пояснил Тимур Тулепов. Стоит отметить, что через это приложение также можно оплатить ЕСП (единый совокупный платеж). К слову, до конца этого года в связи с продолжением налоговой амнистии на транспорт, имущество и землю не нужно оплачивать пеню, она будет автоматически списана при погашении задолженности. На 1 сентября 2020 года задолженность жителей ЗКО на транспорт составляет 870 миллионов тенге, на имущество и землю - 60 миллионов тенге. Жительница Уральска пожаловалась на начисление налогов спустя год, после продажи авто Жительница Уральска пожаловалась на начисление налогов спустя год, после продажи авто Жительница Уральска пожаловалась на начисление налогов спустя год, после продажи авто Тимур Тулепов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА