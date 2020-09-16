Жители Уральска жалуются, что им начисляют налог на уже проданные машины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Местная жительница по имени Асель рассказала, что она приобрела новый автомобиль пять лет назад и в прошлом году продала его.
- Когда мы продавали машину, в ЦОНе при оформлении документов нам сказали, что задолженности по налогу никаких нет. И вот на днях нас снова "обрадовали", появилась задолженность на транспорт. Как? Если машины у нас давно уже нет. Пришлось заплатить еще раз, потому что разбираться в этом бесполезно, - возмутилась Асель.
Руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО Тимур Тулепов разъяснил систему начисления налога на автотранспорт и рассказал, как жители области могут самостоятельно проверять задолженность и проводить оплату не выходя из дома.
- Объясню на примере: если вы решили продать автомобиль в сентябре этого года, то налог за машину будет начислен только после 1 января 2021 года. Начисление за 9 месяцев налога поступят только в следующем году. А уже с момента переоформления автомобиля налог будет оплачивать новый хозяин, - пояснил Тимур Тулепов. - К тому же сотрудники ЦОНа при переоформлении автомобиля могут видеть начисления только за прошлый год, текущую задолженность каждый может рассчитать самостоятельно при помощи сайта Комитета государственных доходов и оплатить их.
Стоит отметить, что все данные по налоговым задолженностям жители ЗКО могут проверить на сайте kgd.gov.kz
- Тут можно самостоятельно сделать расчет налога на автотранспорт. Для этого обязательно нужно указать характеристики автомобиля, - пояснил Тимур Тулепов.
Также руководитель управления непроизводственных платежей ДГД по ЗКО рассказал о новом приложении eSalyq, которое облегчит процедуру уплаты налогов.
- Необходимо скачать и установить приложение через Play маркет или App Store, зарегистрироваться там с помощью ИИН. В приложении вы сможете посмотреть, какая на вас зарегистрирована недвижимость и есть ли задолженность, возможно, заранее пополнить баланс, а оттуда уже автоматически будет взиматься плата за налоги по мере их начисления. Также можно забронировать электронную очередь и внести корректировки характеристик автотранспорта, по которому начисляются налоги, - пояснил Тимур Тулепов.
Стоит отметить, что через это приложение также можно оплатить ЕСП (единый совокупный платеж).
К слову, до конца этого года в связи с продолжением налоговой амнистии на транспорт, имущество и землю не нужно оплачивать пеню, она будет автоматически списана при погашении задолженности.
На 1 сентября 2020 года задолженность жителей ЗКО на транспорт составляет 870 миллионов тенге, на имущество и землю - 60 миллионов тенге.
Тимур Тулепов
