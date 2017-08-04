Новые физкультурно-оздоровительные комплексы были построены в Аксайском сельском округе и микрорайоне Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". FB_IMG_1501821505454 По сообщению пресс-службы акимата г. Атырау, строительство спортивных комплексов в этих округах завершено на 100%. Новые спортивные объекты планируется сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. - Спорткомплекс в  селе Акжар рассчитан на 350 детей и подростков. Туда будут приезжать на занятия дети из близлежащих сёл - Аксай, Акжар, Талкайран, Бесикти, Жулдыз-3. Планируется, что в ФОКе обучение будет вестись по 8 видам спорта, - сообщили в пресс-службе. Спорткомплекс, построенный в Атырауском сельском округе, рассчитан на 300 детей и подростков. Сюда будут приезжать на тренировки юные спортсмены из сёл Дамба, Жанаталап, Атырау, Курмангазы. В обоих ФОКах юных спортсменов будут тренировать кандидаты в мастера спорта РК, мастера спорта РК и мастера спорта международной категории. FB_IMG_1501821510621 FB_IMG_1501821513723 Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено пресс-службой  акимата г.Атырау