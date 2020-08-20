О случаях отказа в предоставлении гарантированной помощи следуют сообщать в ФСМС через приложение Qoldau 24/7, сообщает Informburo.kz.

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) рассказали, какие медицинские услуги должны оказывать казахстанцам бесплатно, независимо от их статуса в системе ОСМС. "Гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предоставляется абсолютно всем, независимо от наличия статуса застрахованности. Участились жалобы пациентов об отказе в медицинской помощи из-за отсутствия медстрахования. При этом важно отметить, что медицинская помощь, которая входит в ГОБМП, должна оказываться любому пациенту, нуждающемуся в ней, бесплатно и безотказно", – сообщили в пресс-службе ФСМС. Государство обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг, в который входят:– Также получить бесплатные лекарства могут граждане, состоящие на диспансерном учёте по определённым заболеваниям и состояниям, – добавили в фонде.В ФСМС напомнили, что почти за 11 млн казахстанцев из 15 социально уязвимых категорий взносы платит государство. Таким образом они получают медицинскую помощь в пакете обязательного социального медицинского страхования. – Все услуги в пакете ОСМС застрахованному пациенту оказывают по направлению участкового врача и на бесплатной основе. Если же поликлиника, к которой прикреплён пациент, не может оказать какую-либо услугу из-за её отсутствия, то она должна направить пациента в медицинскую организацию, с которой заключён договор соисполнения, – объяснили в фонде. О случаях отказа в предоставлении гарантированной помощи следуют сообщать в ФСМС с помощью мобильного приложения Qoldau 24/7.