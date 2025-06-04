Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка «Хортобадь». Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту, вылетели 2 июня.

Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки.

Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалык рано утром 3 июня и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате «Алтын Дала». Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу.

В центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание.

Фото: pixabay.com