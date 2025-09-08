Речь идет о новом городе в Алматинской области.

Сегодня, 8 сентября состоялось совместное заседание палат Парламента РК, на котором президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана.

Он уже поручил в течение 10 дней подготовить указ о предоставлении городу Алатау специального статуса с прямым подчинением правительству. Также президент отметил, что в ближайшие полгода должен быть принят отдельный закон, который определит порядок управления городом и его финансовую модель. Из Алатау планируют сделать современный город с инновационными технологиями.

Напомним, город Алатау был создан в начале 2024 года. Его территория охватывает село Жетыген, часть Конаева, а также земли Илийского и Талгарского районов — всего 88 тысяч гектаров к северу от Алматы.

Послание главы государства продолжается.