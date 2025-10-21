На первом этапе Wi-Fi появится в 400 местах в 10 городах Казахстана.

В Казахстане хотят создать национального оператора Wi-Fi. Он обеспечит безопасный и единый доступ к интернету во всех городах страны. Об этом стало известно на заседании Правительства. Проект предусматривает установку Wi-Fi на важных общественных объектах — в аэропортах, на вокзалах, пограничных постах, в школах и больницах.

— Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики, — сообщил руководитель компании «Freedom Telecom Operations» Кайрат Ахметов.

На первом этапе Wi-Fi появится в 400 местах в 10 городах. К 2026 году сеть расширят до 10 тысяч точек, а к 2027 году — до 20 тысяч. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что телекоммуникационная отрасль Казахстана последние пять лет стабильно растёт.

— Инфраструктура связи является основой для всех проводимых реформ по цифровой трансформации экономики. На рынке связи активно развивается конкуренция. Это стимулирует операторов предоставлять новые услуги и повышать их качество. Запускаются социальные проекты, направленные на защиту детей в цифровом пространстве и поддержку уязвимых групп населения. Эту работу надо продолжать», — подчеркнул премьер-министр.

Также на заседании министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что в 2027 году все население страны будет обеспечено доступов в интернет.



