В этом году в первом классе учебные достижения обучающихся не оцениваются из-за введения карантинных ограничений, сообщает informburo.kz со ссылкой на МОН РК. Пойдут ли казахстанские ученики во второй четверти в школу Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям в типовые правила проведения текущего контроля успеваемости в школах, в первом классе годовая оценка не выставляется. Однако эта поправка будет действовать только в этом учебном году, поскольку она была принята из-за карантинных мер, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. Согласно приказу главы МОН, во 2-11 классах по учебным предметам с учебной нагрузкой два часа в неделю и более проводится формативное оценивание, суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Во 2-11 классах по учебным предметам с учебной нагрузкой один час в неделю проводится формативное оценивание, СОР и на их основании выставляется оценка за полугодие (СОЧ не проводится). В первом классе учебные достижения обучающихся в этом учебном году не оцениваются. Годовая оценка не выставляется. Учащиеся первого класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением обучающихся, которым рекомендован повторный год обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации и (или) по согласованию с родителями или законными представителями ребёнка.