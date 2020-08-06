День Абая будет отмечаться в день рождения великого поэта и мыслителя - 10 августа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Казахстане утвердили новый праздник Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 августа правительство утвердило дополнение к Закону "О праздниках в Республике Казахстан" и перечень праздничных дат в стране дополнился новым пунктом 22-1 "День Абая - 10 августа". - Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, - говорится на сайте primeminister.kz. Напомним, в этом году отмечается 175-летие великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.
Абай (Ибрагим) Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещённого ислама.
