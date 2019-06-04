Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканское движение "Альянс студентов Казахстана" при поддержке Министерства информации и общественного развития и Центра поддержки гражданских инициатив запустило проект "Дом студентов 2.0". Презентация акции прошла в Нур-Султане, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций. Акция призвана улучшить условия проживания студентов в общежитиях, создать возможности для развития потенциала, интеллекта, личностного роста, повысить гражданскую активность и ответственность студентов, проживающих в общежитиях, сказал зампредседателя Комитета по делам семьи и молодежи Министерства информации и общественного развития Шахмардан Байманов. Акция проводилась с 2005 года под названием "Как поживаешь, студент?". - В этом году на основании пяти социальных инициатив Елбасы мы модернизировали акцию и назвали её "Дом студентов 2.0, – добавил Шахмардан Байманов. По его словам, проект ориентирован на полноценное улучшение качества жизни студентов. - В будущем будут проводиться мониторинги и создаваться группы, которые посетят 14 областей и главные города: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, – сообщил спикер. Председатель правления "Центра поддержки гражданских инициатив" Батима Мукина рассказала, что в этом году Альянс студентов Казахстана выиграл грант по поддержке систем местного самоуправления. - Акция "Дом студентов 2.0" будет проходить в два этапа. С июня по ноябрь будет охвачено опросом более 100 тысяч студентов, их мнение потом будет обобщено. Результаты опроса Альянс студентов Казахстана совместно с МИОР передадут в соответствующие уполномоченные органы, – сказала она. Сегодня 542,4 тысячи студентов обучаются в 124 университетах по всей стране. Имеется 251 общежитие, где проживает более 82 тысяч студентов. В 769 колледжах обучается 229 тысяч учащихся, из которых более 46 тысяч проживают в 439 общежитиях. Шахмардан Байманов отметил, что строительство общежитий будет вестись планомерно до 2022 года. - На эти цели из республиканского бюджета планируется выделение 152 млрд тенге. В этом году на 9 600 мест уже запланировано 29 общежитий в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, ВКО, ЗКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Кызылординской областях, – сказал он.