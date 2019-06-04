В Казахстане запустили акцию для улучшения качества жизни студентов
Проект "Дом студентов 2.0" инициировал Альянс студентов Казахстана, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Республиканское движение "Альянс студентов Казахстана" при поддержке Министерства информации и общественного развития и Центра поддержки гражданских инициатив запустило проект "Дом студентов 2.0". Презентация акции прошла в Нур-Султане, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций.
Акция призвана улучшить условия проживания студентов в общежитиях, создать возможности для развития потенциала, интеллекта, личностного роста, повысить гражданскую активность и ответственность студентов, проживающих в общежитиях, сказал зампредседателя Комитета по делам семьи и молодежи Министерства информации и общественного развития Шахмардан Байманов.
Акция проводилась с 2005 года под названием "Как поживаешь, студент?".
- В этом году на основании пяти социальных инициатив Елбасы мы модернизировали акцию и назвали её "Дом студентов 2.0, – добавил Шахмардан Байманов.
По его словам, проект ориентирован на полноценное улучшение качества жизни студентов.
- В будущем будут проводиться мониторинги и создаваться группы, которые посетят 14 областей и главные города: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, – сообщил спикер.
Председатель правления "Центра поддержки гражданских инициатив" Батима Мукина рассказала, что в этом году Альянс студентов Казахстана выиграл грант по поддержке систем местного самоуправления.
- Акция "Дом студентов 2.0" будет проходить в два этапа. С июня по ноябрь будет охвачено опросом более 100 тысяч студентов, их мнение потом будет обобщено. Результаты опроса Альянс студентов Казахстана совместно с МИОР передадут в соответствующие уполномоченные органы, – сказала она.
Сегодня 542,4 тысячи студентов обучаются в 124 университетах по всей стране. Имеется 251 общежитие, где проживает более 82 тысяч студентов. В 769 колледжах обучается 229 тысяч учащихся, из которых более 46 тысяч проживают в 439 общежитиях.
Шахмардан Байманов отметил, что строительство общежитий будет вестись планомерно до 2022 года.
- На эти цели из республиканского бюджета планируется выделение 152 млрд тенге. В этом году на 9 600 мест уже запланировано 29 общежитий в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, ВКО, ЗКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Кызылординской областях, – сказал он.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!