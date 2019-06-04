Чтобы от ночи без сна на лице не осталось следа, или, чтобы быть на высоте на вечеринке, после тяжелой рабочей недели, используйте утром эти экспресс-меры Водные процедуры Самое действенное средство для тех, кому не помешает взбодриться это контрастный душ. Но если времени мало поможет и контрастное умывание. Схема проста: умываемся попеременно, то горячей, то холодной водой. Смена температуры должна произойти не меньше 5 раз, а закончить процедуру нужно холодной водой. Хорошо иметь в морозилке кубики льда, еще лучше, если они будут с отваром ромашки – протирайте ими лицо, чтобы вернуть румянец. Внимание на глаза Всегда держите в аптечке глазные капли с эффектом увлажнения и снятия синдрома красных глаз. Пары капель хватит… Уменьшить отеки и темные круги под глазами помогут чая, полежите с ними на глазах минут 5. Если времени мало, спасет любое средство с кофеином для области вокруг глаз. Этот компонент усиливает кровоток и нежная кожа быстро придет в норму. Сияние кожи По возможности сделайте маску для лица с антиоксидантами. Даже 5 минут будет достаточно, чтобы кожа увлажнилась. Отличным вариантом при утреннем аврале может стать тканевая маска – после нее нет необходимости умываться: сняли и пошли на работу. Еще один отличный вариант – легкий самомассаж лица. Для этого не нужны знания техник, просто легкими пощипываниями и похлопываниями обеспечьте прилив крови к лицу – результат щеки порозовеют, а кожа посвежеет. Совет! Не накладывайте слишком много тонального крема – на бледном лице он создаст неестественную маску.