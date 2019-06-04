Аким ЗКО Алтай Кульгинов побывал на пункте пропуска "Сырым". Об этом глава региона рассказал на своей странице в- Сегодня ознакомился с ходом работ по расширению пункта пропуска "Сырым", расположенного на границе с Самарской и Оренбургской областями РФ. На пограничном посту будет создано 10-полосное движение вместо нынешниx двуx. Если ширина дороги составляла всего 7 метров, по завершению будет составлять 35 м, значит вместо 2 полос дорог будет построено 10-полосная дорога. На строительство выделено порядка 2 млрд тенге из республиканского бюджета. По завершению строительства планируется разгрузить ежегодно растущий грузопоток и пассажиропоток. В данное время наблюдается сезонное увеличение ежедневного потока транспорта до 700 грузовых автомашин в сутки, - сообщил Алтай Кульгинов. Как стало известно, в ходе посещения пропускного пункта глава региона сделал замечание местному филиалу "Казавтожол" за ненадлежащий контроль за ходом строительства объекта, а подрядчику за слабый темп и нерасторопность, поручил активизировать работу по строительству дороги, а департаменту госдоxодов увеличить количество сотрудников на посту. По завершению работ значительно улучшится транзитный и туристский потенциал региона, считает аким. Между тем, уже в июле планируется начать ремонт самарской трассы от пункта перехода. Нужно отметить, что ремонт магистральной автодороги Уральск - Таскала - граница Российской Федерации ремонтировалась по программе "Нурлы жол". Она была сдана в декабре 2018 года Тогда аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что далее эту автодорогу соединят с атырауской трассой. - Что касается поста "Сырым" в сторону Самары, то у нас большой грузопоток, потому что выгодное географическое положение. Самая ближайшая точка до Москвы с пунктов пропуска в нашей области это пост "Сырым", - заявил в конце 2018 года глава региона. - Еще одна причина - дешевое топливо. Большегрузные машины заправляются у нас. Вопрос ремонта автодороги и поста согласован, конкурс уже состоялся и уже весной следующего года работы начнутся.