Иллюстративное фото из архива "МГ" Происшествие случилось вчера, 3 июня, в селе Каргалинское в Актобе. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, дети играли во дворе, мяч укатился за двор, один из детей побежал за ним, в это время его насмерть сбила ехавшая по дороге ассенизационная машина. Ребенку было 7 лет. Как сообщили в департаменте полиции, по факту ДТП начато досудебное расследование.