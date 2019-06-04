Долгожданное лето наступило и от солнца порой некуда спрятаться, что одеть такого, чтобы не было так жарко…       Длинные, воздушные платья и сарафаны защищают тело от прямых солнечных лучей и сохраняют прохладу под тканью. Главное, чтобы она была натуральной Выбирайте блузки и топы из более плотных тканей – они не липнут к телу и на них не так заметны следы пота. Нет вискозе и шелку, да – хлопку и льну! Откажитесь от массивных ожерелий и браслетов – они нагреваются и прилипают к телу В жаркий день не надевайте босоножки: ноги вспотеют, и вы их натрете. Сделайте выбор в пользу тканевых кед с белыми носками. Носки впитают лишнюю влагу, а ткань позволит коже дышать. Забудьте про рюкзак – они моментально оставляют на спине влажные пятна. Лучше небольшая сумочка на длинном ремешке. Носите вещи без подкладки – она шьется из синтетики, кожа под ней не дышит. Вместо бюстгальтера с эффектным поролоном выберете хлопковую модель без косточек. Так грудь будет меньше потеть.