Иллюстративное фото из архива "МГ" Именно ей передано горакиматом в доверительное управление содержание ретропарка, открывшегося осенью 2017-го. Нужно отметить, что с недавних пор эта компания занимается и озеленением ретро-парка. К слову, в последнее время на отсутствие растительности в этом парке жалуются горожане. Организация обещает навести озеленительный порядок в парке. На пресс-конференциии по озеленению Татьяна Тегай сообщила, что совсем скором в ретро-парке установят памятник знаменитым кровопийцам. - Ведь атырауский комар тоже является своеобразным символом Атырау, так же, как рыба и нефть, - заметила спикер. В последний раз в нефтяной столице была установлена в качестве стмвола нефтекачалка - в 2016 году, чуть ранее в городе появился памятник осетру. Однако акимат города в тот же день поторопился с заявлением: "Никакого комара в граните не будет!". По информации замакима города Атырау Улугбека Тналиева, вопрос установки памятника комару в ретро-парке акиматом не выносился на рассмотрение. Чиновник также добавил, что парк передан в доверительное управление, однако все вопросы, касаемые установки памятников либо архитектурных форм "должны будут согласовываться с нами".