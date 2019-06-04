Два года назад японцы выпустили люксовый поезд, для туристических путешествий внутри страны. По-русски он называется «Остров 4 времен года», самый дешевый билет стоит 3000 долларов, самый дорогой 10000 долларов. Максимальная скорость 68 км/ч, чтобы можно было наслаждаться поездкой. Вместительность 34 пассажира.В поезде 10 вагонов, 6 из которых роскошные купе, ничем не уступащие номерам в дорогих отелях.В каждом туалет и душ, и даже ванны из ценной, японской древесины.В вагоне ресторана подают изысканные блюда, приготовленные мишленовскими поварами. Пассажиров развлекает живая музыка и бар, с коктейлями. Два вагона в составе с обзорными окнами.Пассажиры могут отправиться в путешествие на 2-4 дня, в пути будут остановки. В цену включены проезд и питание. Несмотря на заоблачную стоимость, все билеты раскупают на год вперед. Это не сказка – видео напоследок. rL5E5TwoKWk