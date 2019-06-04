Ни автор видео, ни дата, когда оно было снято - неизвестны. Судя по госномеру на машине, она зарегистрирована в ЗКО. На видеоролике снято, как в багажник старенького "ВАЗ 2101", в народе именуемый "копейкой", сначала ложится один мужчина, затем другой. Авторы видео недоумевают, когда в багажник лезет второй. Нужно отметить, что в салоне все пассажирские места заняты. - Смотри, у них еще надпись ДПС сзади, - говорит голос за кадром. После этого "Жигули" отъезжает в неизвестном направлении. - Наверное, на маевку собрались. Это Уральск, район магазина Экспресс, - поясняет голос за кадром. В пресс-службе депаратмента полиции ЗКО сообщили, что видео попало к ним 2 июня. - Сотрудники батальона патрульной полиции сразу же установили водителя. В отношении него был составлен адмпротокол по ст. 593 ч.1 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения". 19-летний водитель был оштрафован на 5 МРП, - пояснили в пресс-службе полиции.