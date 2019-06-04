STEM в переводе с английского означает естественные науки, технологии, инженерию и математику. Все изобретения "родились"в цифровой производственной лаборатории Fab Lab Atyrau в рамках образовательного проекта «Заңғар». Здесь можно было "встретить" устройство, сигнализирующее о препятствии для слепых и слабовидящих, «умный дрон» с датчиком газов для измерений и наблюдений, станок ЧПУ с числовым программным управлением. По результатам оценки прототипов, портфолио и веб-сайтов проектов были определены победители. "Бронзу" взяли студенты индустриального колледжа Шынгысхан Түлкі и Алтынбек Жардемов с проектом «Электросонар» - устройством для слепых и слабовидящих людей, которое крепится при помощи браслета к запястью и издает звуки при возникновении препятствий. Второе место - у учеников лицея «Білім-Инновация» Жанибека Жексембая и Тамерлана Хусаинова, которые придумали манипулятор для работы в опасных средах, например, при высоком уровне радиации или при повышенном содержании углекислого газа в воздухе. Они также разработали мобильное приложение для управления манипулятором с безопасного расстояния. Ну а "золото" у ученика областного лицея им. Ж.Досмухамбетова, Темирлана Утеу и студента Прикаспийского современного высшего колледжа Нурсултана Жалгасбаева - они изобрели электровелосипед, который позволяет заряжать мобильные устройства на ходу. Призеры соревнований награждены специальными дипломами и наборами ARDUINO для прототипирования. Выставка состоялась в рамках инновационного образовательного проекта «Заңғар», которую реализует Международный молодежный фонд в партнерстве с компанией «Шеврон» и областным акиматом.