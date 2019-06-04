Чтобы провести первый инструктаж для полицейских и научить их пользоваться новыми спасательными средствами, были приглашены спасатели, которые наглядно подремонтировали приемы и техники. По словам полицейских, спасательные средства необходимы сотрудникам, которые одними из первых прибывают на помощь людям. – Всем известно, что в стране в последнее время участились случаи, когда сотрудники полиции, пытаясь оказать помощь людям, сами становятся жертвами тех или иных обстоятельств. В Атырау сотрудник батальона патрульной полиции, спасая тонущую девушку, утонул сам. Девушку он спас, но сам выбраться из воды не смог. В Уральске девушка, пытаясь покончить с собой, залезла на крышу пятиэтажного дома. Наши полицейские прибыли на место первыми и, рискуя своими жизнями, смогли предотвратить трагедию. В связи с этим министром МВД было принято решение об оснащении патрульных автомашин специальными спасательными средствами. В список были включены спасательные жилеты, круги, болторезы, спасательный конец Александрова, альпинистские канаты. Полицейские нашей области одними из первых получили новый комплект спасательных принадлежностей, - рассказал начальник управления МПС Кенжебек Куспаев.