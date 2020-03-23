Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на телеграм-канал комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. Борьба с коронавирусом: в Казахстане нарушивших домашний карантин будут штрафовать Иллюстративное фото из архива "МГ" Таким образом, на 11.40 по времени Уральска в стране подтвержден 61 случай регистрации коронавируса. Из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 26 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай. Напомним, на 23 марта в Казахстане выявлено 61 случай заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 26 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  