Более 300 тысяч тенге собрали неравнодушные казахстанцы для 10-летней Айару Ерболат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Деньги на реабилитацию 10-летней девочки из Уральска не могут собрать родители Как рассказала мама девочки Аида Бактыгереева, всего за два дня казахстанцы смогли собрать недостающую сумму для лечения ее дочери. - Я очень рада, что нам удалось собрать эти деньги. Теперь моя Айару сможет продолжить свое лечение. У нас появился еще один шанс на выздоровление. От всей души хочу поблагодарить всех, кто протянул нам руку помощи в столь трудный для нас момент, - говорит Аида. Напомним, 10-летняя Айару Ерболат получила родовую травму шейного отдела позвоночника. В течение двух лет девочка получала лечение в городе Кызылорда. Теперь такой же оздоровительный центр открылся и в Уральске. Каждый курс лечения стоит около 380 тысяч тенге.