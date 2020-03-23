Акимат Актау опубликовал номер «горячей линии», для звонков по фактам завышения цен, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В поселке продукты дешевле, чем на городском рынке - жительница ЗКО На официальной странице акимата Актау опубликована информация о том, что департаментом по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты создана «горячая линия». Жители могут позвонить на номер 42-16-43 и сообщить о фактах завышения цен на те или иные продукты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА