На официальной странице акимата Актау опубликована информация о том, что департаментом по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты создана «горячая линия». Жители могут позвонить на номер 42-16-43 и сообщить о фактах завышения цен на те или иные продукты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.