Самолет, в котором находилась заражённая пассажирка, прилетел из Москвы, туда из страны категории 1 а, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева. У самолета Уральск-Алматы отказал двигатель Иллюстративное фото из архива "МГ" В самолете было 58 пассажиров, все граждане Казахстана. Прилетели они в Актобе 22 марта утром. У всех контактных с вирусоносителем взяли анализы. В мессенджере Whats App была рассылка, что Актобе закрывают на карантин, но Калиев это не подтвердил. 38 человек находятся на домашнем карантине. Жителей Актобе просят не посещать места массового скопления, соблюдать правила личной гигиены, им сообщили, что тесты на каронавирус проводят только по медицинским показаниям. Напомним, на 23 марта в Казахстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Азамат АКЫЛ