- Также в учебной программе "Букваря" учтен и период букварный, когда непосредственно идет знакомство с буквами, звуками, как располагаются они в ряду в алфавитном, все это учтено. Он будет внедряться в следующем учебном году во всех наших учебных заведениях. Также этот учебник пройдет и апробацию в школах, определенных МОНом. Апробация начнется в январе, - сообщила Каринова на брифинге в СЦК.

- Вот этот принцип также положен в разработке как учебника "Әліппе", так и в разработке учебников "Букваря". Периоды также обозначены одинаково в двух учебниках, это добукварный период, букварный период и послебукварный период. (...) Если "Әліппе" будет представлен учебниками "Әліппе" в первом полугодии и "Ана тiлi" - во втором полугодии, то (в школах с русским языком обучения - V) в первом полугодии будут изучать "Букварь", во втором полугодии - "Обучение грамоте", - объяснила Каринова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Она отметила, что работа по учебнику "Букварь" проведена (...).Вице-министр отметила, что, как и учебник "Әліппе", "Букварь" будет содержать "реалии современной жизни, в которых Казахстан должен быть представлен как наша родина".