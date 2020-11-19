Это уже шестой офис по области. Он устроен и оснащен по всем стандартам сервисного проекта . Здесь ежедневно сельчан будут обслуживать квалифицированные специалисты. На сегодняшний день здесь трудятся 6 специалистов. Это сотрудники разных отделов районного акимата. - Открытый акимат соответствует всем требованиям. В нем созданы все условия для того, чтобы государственные слуги, которые предоставляются гражданам были открытыми и доступными. В будущем, сельчанам не нужно будет записываться на прием и ждать очередь. Все можно сделать оперативно, - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет. Кроме того на собрании, организованном по данному случаю были обсуждены проблемы и достижения в сфере оказания государственных услуг населению. Акимы округов рассказали о проделанной работе и поделились мнениями. За истекший период 2020 года на приемах граждан были заслушаны обращения 89 человек, дважды проводили день открытых дверей. - В ЗКО сейчас оказываются порядка 170 государственных услуг, как в областном центре, так и в районах. 81%из которых в электронном формате. Более 70 процентов жителей области могут получить эти услуги в онлайн режиме. Важно не только перевести все услуги в цифровой формат, основная задача научить население пользоваться новыми технологиями,- пояснил заместитель руководителя Департамента агенства РК по делам государственной службы ЗКО Аманкос Жубаныш.