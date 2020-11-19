В ходе видеоконференцсвязи с Главой Оренбургской областью Гали Искалиев подчеркнул о необходимости совместной доработки программы решения проблемы р. Урал. Губернатор Денис Паслер отметил, что на сегодня Министерство природных ресурсов готовит доклад Президенту РФ о готовности программы и определения источника финансирования. - Между областями сложилось плодотворное научное сотрудничество. К примеру, в прошлом выведением казахской белоголовой породы КРС занимались ученые ЗКО и сотрудники института мясного скотоводства Оренбурга. Полезным будет возобновление такого сотрудничества. ЗКО также заинтересована в работе с Институтом степи Уральского отделения РАН, Федеральным научным центром биологических систем и агротехнологий РФ, - сказал аким области. Наш регион экспортирует мясо, трансформаторы, полиэтиленовые трубы. В Оренбургской области хорошо развито производство продуктов питания, которые имеют перспективы для экспорта в нашу область. Аким ЗКО предложил создать Клуб делового сотрудничества двух областей. Акимат области направит перспективные предложения для участия оренбургских предпринимателей в инвестиционных проектах ЗКО. В ходе переговоров также был поднят вопрос, который волнует жителей Бурлинского района. Речь шла о превышении предельно допустимой концентрации выбросов на месторождении газа в Ташлинском районе Оренбурской области. Гали Искалиев предложил усилить контроль и предоставить нашим специалистам допуск к датчикам измерения выбросов. Губернатор Оренбургской области поддержал предложение акима области. В тот же день Гали Искалиев провел онлайн встречу с Главой Саратовской области. Предметом обсуждения переговоров стало начало подготовительных работ пропуска автомашин через ПП «Фомин». Как отметил Валерий Радаев, ремонт дороги от Александрова Гая до поста «Фомин» начнется в 2021 году, после чего планируется открыть двухсторонний автопереход. Как отметил аким ЗКО, есть большой потенциал для прямых поставок через пункт пропуска мяса КРС по выгодным для обеих сторон ценам. Для работы поста ЗКО готово проложить необходимую инфраструктуру. Также Гали Искалиев отметил хорошую работу клуба делового сотрудничества между предпринимателями наших регионов. В период роста случаев заражения КВИ в ЗКО предприниматели Саратовской области оказали поддержку виде поставки средств индивидуальной защиты. Помимо этого, нашим врачам оказывали консультации сотрудники Саратовского государственного медицинского университета. В ходе обеих онлайн встреч с губернаторами в случаи улучшения эпидемиологической ситуации аким области предложил проводить регулярные двухсторонние торговые ярмарки, запланировать и продолжить реализацию в следующем году экологических, спортивных и культурных мероприятий.