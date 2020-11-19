Очевидцы сфотографировали, как рабочие кладут асфальт на тротуар по ул. Михановой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске в мороз кладут асфальт Очевидец прислал в редакцию "МГ" фото. - На улице 5 градусов мороза, разве можно в такую погоду класть асфальт, - возмутился мужчина. Руководитель ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев сообщил, что на улице Михановой в этом году действительно проводился ремонт дороги, однако объект является переходящим и работы будут завершены в следующем году. - Подрядчик без нашего ведома начал там сегодня работу. Он не должен был этого делать, так как погода не позволяет. Мы связались с ним, работы прекращены, за это подрядчик понесет наказание. Более того, сегодняшняя работа оплачена не будет, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. К слову, строительством дороги по ул. Михановой является ТОО "Шамшин".
