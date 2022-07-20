- Авиационные инспекторы в ходе проверки 30 июня выявили, что увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полётов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые. Авиационная администрация направила инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие повреждения воздушных судов, - говорится в сообщении.После встречи авиаадминистрации с представителями авиакомпаний и аэродрома приняты решения о разработке мер, «которые позволят продолжить выполнение полётов, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полётов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме». С 1 августа авиакомпания FlyAryastan не будет летать в Уральск. Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту. Директор ТОО «Международный аэропорт имени Маншук Маметовой» Азамат Тураш заявил, что предписание о введении ограничений выдала авиационная администрация Казахстана.
Вам может быть интересно
В школе Актобе прошёл экофестиваль: дети, проекты и "зелёное" будущее
В Актобе прошёл областной экофестиваль "Таза Қазақстан – Таза болашақ".
"Овнам - риск, Девам - цифры": какое ваше истинное призвание по гороскопу?
Узнайте, в каких сферах скрыты ваши главные таланты и как особенности знака зодиака могут стать ключом к успешному карьерному росту.
В ЗКО задержали 17 человек, находившихся в розыске
Все они разыскивались за уголовные преступления.
Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса в 2026 году
Для ипотеки первоначальный взнос обязателен.
Семь дачных автобусов из десяти вышли на линию в Уральске
Автобусы начали курсировать 16 апреля.
Бюджет Уральска увеличат на 5,2 млрд тенге: куда пойдут деньги
Основную часть средств направят на общественный транспорт и развитие инфраструктуры в новых микрорайонах.
В центре Уральска продолжают укладку брусчатки
Это переходящий проект, реализуемый с 2025 года.
Прогноз погоды в ЗКО на 18 апреля
В субботу на западе страны осадков не ожидается, однако в отдельных регионах ночные температуры опустятся почти до нулевой отметки.
Передать здание инфекционной больницы соцотделу просят в Уральске
Такое предложение прозвучало на сессии городского маслихата.