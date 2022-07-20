Авиационная администрация Казахстана заявила, что не ограничивала полёты воздушных судов в аэропорту Уральска, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В КГА сообщили, что решение авиаперевозчики приняли самостоятельно.
- Авиационные инспекторы в ходе проверки 30 июня выявили, что увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полётов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые. Авиационная администрация направила инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие повреждения воздушных судов, - говорится в сообщении.
После встречи авиаадминистрации с представителями авиакомпаний и аэродрома приняты решения о разработке мер, «которые позволят продолжить выполнение полётов, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полётов при эксплуатации воздушных судов на аэродроме». С 1 августа авиакомпания FlyAryastan не будет летать в Уральск. Причина - введение эксплуатационных ограничений в аэропорту. Директор ТОО «Международный аэропорт имени Маншук Маметовой» Азамат Тураш заявил, что предписание о введении ограничений выдала авиационная администрация Казахстана.