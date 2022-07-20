Содержанием площади Первого Президента в Уральске будет заниматься частная компания. Ближайшие три года за площадью будет ухаживать ТОО «Жайык таза кала». Трёхлетняя сумма договора составит 225 миллионов тенге, предприятие обязуется содержать площадь, а также обеспечивать порядок и чистоту - косить траву, содержать конструкции и проводить санитарную очистку.Большое нарекание у горожан вызывала стихийная торговля, которая развернулась на площади. Если ранее арендаторы машинок, батутов, самокатов, скутеров и прочих «развлекаловок» работали на площади незаконно, то ТОО «Жайык таза кала» узаконило эти услуги.
– Во избежание стихийной торговли определили 11 торговых площадок для продажи сладкой ваты, мороженого, напитков - 2 торговые точки, аренды семейных велосипедов - 3 торговые точки, аренды детских автомобилей - 3 торговые точки, самокатов - 3 торговые точки. Торговые места были разыграны в тендере. Конкурс признан состоявшимся по следующим торговым точкам: сладкая вата, мороженое, напитки, детские автомобили, семейные велосипеды. Сейчас заключаются договора между индивидуальными предпринимателями и ТОО «Жайык Таза Кала», - сообщили в городском акимате.По аренде детских автомобилей горожан услуги будут предоставлять ИП Aziz, ИП «Кызмет+», ИП «Кабдиярова». Продажей сладкой ваты и напитков будет заниматься ИП «Ізбасар», ИП «Ахон». Семейные велосипеды можно будет арендовать у ИП «Иманкулова», ИП «Счёт прибор» и у ИП «Коваленко». Остальные торговцы, которые будут пренебрегать требованиями местного исполнительного органа, будут идти на сознательное нарушение закона в виде стихийной торговли будут привлекаться к ответственности. Трёхлетняя сумма договора с ТОО "Жайык таза кала" составит 225 миллионов тенге. Заместитель руководителя отдела ЖКХ Жанболат Хайржан рассказал, что предприятие обязуется содержать площадь, а также обеспечивать порядок и чистоту - покос травы, содержание конструкций, санитарная очистка. Освещением и озеленением площади занимаются другие предприятия, с ними также заключён трёхлетний договор, который истекает в следующем году. Это значит, что со следующего года освещением и озеленением так же будет заниматься ТОО «Жайык таза кала».