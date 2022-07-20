Фото из архива "МГ"

Содержанием площади Первого Президента в Уральске будет заниматься частная компания. Ближайшие три года за площадью будет ухаживать ТОО «Жайык таза кала». Трёхлетняя сумма договора составит 225 миллионов тенге, предприятие обязуется содержать площадь, а также обеспечивать порядок и чистоту - косить траву, содержать конструкции и проводить санитарную очистку.

– Во избежание стихийной торговли определили 11 торговых площадок для продажи сладкой ваты, мороженого, напитков - 2 торговые точки, аренды семейных велосипедов - 3 торговые точки, аренды детских автомобилей - 3 торговые точки, самокатов - 3 торговые точки. Торговые места были разыграны в тендере. Конкурс признан состоявшимся по следующим торговым точкам: сладкая вата, мороженое, напитки, детские автомобили, семейные велосипеды. Сейчас заключаются договора между индивидуальными предпринимателями и ТОО «Жайык Таза Кала», - сообщили в городском акимате.