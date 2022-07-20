Бюджет народного участия - бюджет, разработанный и внедренный с вовлечением общественности. Этот подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями. Это способ дать жителям практический инструмент для продвижения собственных инициатив и контроля над изменениями в среде проживания, по-настоящему вовлечь их в процессы принятия решений об их районе и городе. Для горожан это инструмент продвижения своих инициатив и способ контроля происходящих в городе изменений, для акимата это возможность понять ключевые проблемы районов города на основе мнения их жителей, что позволит определить приоритеты и эффективнее использовать ресурсы бюджета в будущем.

А это эскиз амфитеатра, который выиграл голосование в прошлом году Как сообщили в акимате Уральска, в этом году на голосование были выставлены 5 проектов, которые соответствовали всем требованиям. Голосование проводилось с 22 июня по 11 июля на официальном сайте акимата города Уральск. Все проекты связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Результаты голосования следующие: 1. Благоустройство территории, прилегающей к стоматологии Hi-Tech (сквер) — 56 голосов; 2. Сквер Победы в Зачаганске (с скульптурой или памятным знаком) — 2 голоса; 3. Строительство сквера по ул. Жангир хана 17, пос. Зачаганск — 2 голоса; 4. Строительство сквера на пересечении улиц Ескалиева и Ихсанова– 0 голосов; 5. Установка качелей на берегу реки Урал– 10 голосов. В итоге победителями были признаны проекты благоустройства территории (сквера), прилегающей к стоматологии и установки кресел-качалок на берегу реки Урал, набравшие наибольшее количество голосов и которые будут реализованы. Отметим, что проект «Бюджет народного участия» стартовал в 2021 году. В прошлом году победителями были признаны два проекта – проект амфитеатра, предложенный Алишером Гумаровым. За него было отдано 83 голоса. Также еще один проект строительства тротуара по улице Айталиева. На эти проекты в общей сложности выделено 55 млн тенге из бюджета