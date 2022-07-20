Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, несмотря на профилактические мероприятия, только за прошедшие сутки в городе утонули четыре человека. Из них двое детей и двое подростков. 19 июля в 102 поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних 15 и 18 лет утонули в реке Илек в районе посёлка Орлеу. Погибшие приходились друг другу братьями. В тот же день в Илеке в районе улицы Набережная двое молодых парней 19 и 20 лет купались в необорудованном для этого месте и утонули.