Похороны состоялись сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В последний путь проводили две погибшие семьи в ДТП на объездном шоссе в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Выразить свои искренние соболезнования пришли сотни уральцев. Людей разных национальностей и религий объединило одно горе - внезапная смерть в автокатастрофе. Возле каждого дома во время похорон дежурила карета скорой помощи. Многие не могли сдерживать слёз. О погибших семьях отзываются только в положительном ключе и говорят, что самое страшное - когда человека уже не вернуть. Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil. Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пять взрослых и двое детей). За рулём Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada. В результате ДТП погибли восемь человек. В Lada находились две семьи: родители и двое детей, а также родители и сын. Позже в сети появилось видео, где запечатлён момент столкновения автомобилей. Выяснилось, у одной из погибшей семьи, глава семейства работал в МЧС, его супруга трудилась социальным работником в Доме престарелых, двое сыновей учились в школе. Супружеская пара пенсионного возраста из второй семьи работала в ТОО «Жайык таза кала», за рулём авто был их сын. В последний путь проводили две погибшие семьи в ДТП на объездном шоссе в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА