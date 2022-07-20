Десятки жителей собрались у дома мужчины, переехавшего лошадь в Алматинской области
В социальных сетях сообщают, что собравшиеся угрожали сжечь дом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Кадр с видео kris.p.almata в Instagram
18 июля в сети появилось видео, как водитель на внедорожнике проезжает по лошади (не публикуем по этическим соображениям). Позже выяснилось, что житель села в Алматинской области поссорился с соседом из-за того, что лошади последнего пасутся на его территории. В полиции сначала сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Однако позже дело закрыли за примирением сторон.
На этом история не закончилась. Паблик сообщил, что в 22 часа 18 июля жители посёлка Междуреченск собрались у дома мужчины, который переехал лошадь.
- В окна стали стучать, кидать камни, выламывать двери и прочее. Было насчитано около 100 человек. Сейчас момент всё нормально, но уходя, они кричали, что сожгут дом, - говорится в описании к видео.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что инцидент действительно произошёл, но жителей было не более 25 человек.
- На место незамедлительно выехал наряд патрульной полиции и руководство Илийского управления. Прибывшие сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись по домам. Нарушения общественного порядка не допущено, - говорится в сообщении.
Накануне министр экологии говорил, что видео не смотрел и каждым таким случаем министерство заниматься не может.
