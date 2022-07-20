По состоянию на первого июля, численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 247 тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцам выплатили пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое июля составил 117 469 тенге. В пресс-службе министерства труда и социальной защиты напомнили, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.