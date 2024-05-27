Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах наблюдается спад уровня воды в реке Урал. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Атырауской области. В городе Атырау вода за сутки поднялась на два сантиметра.

К тому же, ранее в Кульсары были проблемы с питьевой водой. Её подавали по часам, об этом сообщает сетевое издание .

— Невозможно набрать достаточное количество в указанное время. Кроме того, вода имеет грязный желтый цвет и неприятный запах: такой даже мыться невозможно, не то что пить. Люди, живущие в многоквартирных домах, не могут найти воду для туалетов… Да когда же это закончится? Мы деремся за воду в магазинах, её на всех не хватает: она была мутная, выяснилось, что водоочистные сооружения не успевали очистить воду, — говорят жители Кульсары.

В оперативном штабе сообщили, что аким области поручил сбросить мутную воду из накопительных резервуаров и магистральной линии для её очистки. Заместитель генерального директора ТОО «Магистральный водоотвод» объяснил, что проблемы связаны с качеством воды.



Тем временем, министр по ЧС, Чингис Аринов, в связи с подъёмом воды, поручил: продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений. Также министр осмотрел насыпные дамбы; посмотрел, как откачивают воду в селе Жалгансай Махамбетского района, где 22 мая размыло земляные дамбы и затопило подъезд к поселку. В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки с помощью специальной техники было откачено более 450 тысяч кубометров воды.