Иллюстративное фото с сайта kg.mirtv.ru В ходе следствия, длившегося больше двух лет, был выявлен 21 факт незаконных действий по усыновлению детей. В итоге бывшая заведующая отделением была приговорена к 10 годам лишения, акушер-гинеколог к 11 годам лишения свободы. У одной из женщин также остался несовершеннолетний ребенок, его судьбу будет решать специальная комиссия органов попечительства. «По делу вынесено постановление в адрес органов опеки и попечительства, в отношении несовершеннолетнего ребенка Мамековой, а также в отношении детей, которые были незаконно усыновлены в рамках данного уголовного дела», - заключил судья Абинур Карабаев.