Инициатором конференции выступило общественное объединение «Общество инвалидов Семипалатинского испытательного ядерного полигона ЗКО» при поддержке управления внутренней политики ЗКО. В работе конференции приняли участие представители государственных партий, неправительственных организаций, а также члены Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» из Актобе, Атырау, Актау. На встречу были приглашены около 70 западноказахстанцев, которые проходили службу на полигоне, но прийти по состоянию здоровья смогли лишь половина. - 29 августа исполнится двадцать пять лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, - говорит председатель ОО «Общество инвалидов Семипалатинского испытательного ядерного полигона ЗКО» Магжан БИСЕНГАЛИЕВ. Этот полигон считался одним из крупнейших полигонов мира, на котором с 1946 по 1990 годы службу проходили 17 тысяч уральских солдат, в живых на сегодняшний день остались около 450 человек. Радиация - вещь страшная, которая убивает человека годами и многие из тех, кто некогда служил на полигоне, уходят из жизни, не дожив до старости. Если верить статистике, то большинство военнослужащих были призваны именно из нашей области. Последний взрыв на полигоне прозвучал 17 октября 1990 года, официальное закрытие полигона состоялось 29 августа 1991 года указом президента Казахстана. В этом году 29 августа пройдет международная конференция, которая посвящена 25-летию закрытия Семипалатинского полигона, где будут обсуждаться вопросы по созданию безъядерного мира. Как отметили представители областного управления здравоохранения, западноказахстанцы, проходившие службу на Семипалатинском полигоне, приравнены к участникам Великой Отечественной войны и регулярно проходят обследование и необходимое лечение. На Семипалатинском полигоне впервые были испытаны: в августе 1949 года - плутониевая бомба, в 1951 году - урановая бомба, в августе 1953 года - первый водородный боезаряд и так далее. Всего за 40 лет существования полигона на нем прогремело более 400 взрывов.