У казахстанцев будет один выходной день в День Конституции 30 августа 2016 года, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Согласно календарю "Праздничные и выходные дни в Республике Казахстан в 2016 году" этот день является выходным. В 2016 году День Конституции приходится на вторник. При этом понедельник, 29 августа, является рабочим днем. Между тем в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что выходной с субботы, 27 августа, якобы переносится на понедельник, 29 августа. Стоит отметить, что пользователи делятся скриншотами новости, которая вышла пять лет назад 23 августа 2011 года, тогда, действительно, глава правительства Казахстана Карим Масимов подписал постановление о переносе выходного.