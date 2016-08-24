Помимо представителей акимата и полицейских в рейде приняла участие депутат областного маслихата Ляна ТУРСЫНОВА. Первым объектом стал КСК "Нур". Жители дома по ул. Мухита, 46/4 пожаловались, что в их дворе постоянно лежит мусор и его никто не убирает. К тому же в этом дворе кто-то установил жестяные контейнеры. Председатель КСК Александр ЛУКЬЯНОВ пояснил, что дворник убирает этот двор. - Понимаете, дом находится возле рынка. Сюда машины заезжают, бросают мусор. Но дворник все убирает, - говорит Александр Лукьянов. На КСК был составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК - " Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов". Также был составлен административный протокол на владельца ресторана "Акбота" по ул. Курмангазы. Их баннер расположен незаконно. - Этот рейд проводится также по выявлению незаконной рекламы. К примеру, рекламный щит ресторана "Акбота" располагается без разрешительного документа. Согласно ст. 11 закона РК, размещение рекламы без разрешительных документов запрещено. К тому же согласно 528 статье Налогового кодекса обязательно должен быть разрешающий документ. Отдел архитектуры направляет документы по незаконной рекламе в управление госдоходов для составления протокола. Хозяину ресторана "Акбота" будет выдано уведомление, далее дело будет направлено в Налоговый департамент, - сообщила ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Ирина ВАЙДИЕВА. Нужно отметить, что штраф за такое нарушение для субъектов малого бизнеса составляет 25 МРП. Всего по Уральску было выявлено 24 незаконных объектов рекламы, которая размещена без соответствующих разрешительных документов. Согласно сведениям, предоставленным управлением государственных доходов по городу Уральск из-за незаконно размещенной рекламы, недополучение дохода в городской бюджет составил 259 тысяч тенге за месяц. Работа в этом направлении будет продолжаться регулярно. Так, к примеру, ТОО "Идеал Маркет" разместил рекламный указатель по ул. Молдагуловой, ТОО "Uralsk Retail" выставил 4 рекламные конструкции «Сити-Борд» по ул.Жукова, на пересечеиии ул.А.Молдагуловой и ул.Жукова, ул.С.Датова в районе АЗС «Казмунайгаз», ул.Жамбыла, в районе ЦОНа. ИП «Елеуова С.С» разместила рекламно-информационный баннер на торце жилого дома по пр.Достык-Дружба, №236. За нарушение правил благоустройства, а точнее нескошенную траву административный протокол был составлен на владельцев магазина "Лилия" и "Рыбалка и туризм" по ул. Алмазова. По улице Конкина также были выявлены нарушения. В частности, станции техобслуживания незаконно ставят рекламные щиты, прилежащая к ним территория заросла травой. А возле одного из СТО стоят сломанные машины. Начальник местной полицейской службы г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ пояснил, что это портит облик города. Участковым инспекторам было дано задание составить протокол, связаться с хозяевами и проследить, чтобы те убрали. К слову, на одном из СТО выяснилось, что молодой человек, работающий там, арендует это место. Однако фамилии хозяина он не назвал, сказав, что не знает. Депутат Ляна Турсынова отметила, что налоговой инспекции стоит разобраться с их деятельностью. - На всех нарушителей будет составлен административный протокол и наложен штраф. Кроме того, будет проверено, есть ли трудовые договоры у работников, - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. Заместитель акима города Алтынбек Кайсагалиев отметил, что они планируют систематически проводить подобные рейды.