В районном отделе образования сначала уверили, что сами найдут деньги на билеты для Никиты ТЮКИНА, но в последний момент заявили, что денег нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Мама мальчика Ольга рассказала, что 17 августа им позвонила классный руководитель сына и сообщила, что в школу пришла бумага, где говорится, что Никиту приглашают на Капчагай на награждение. - Мы не смогли найти Никите денег на билеты. Недавно у нас были похороны, к тому же собрала ребенка в школу. В общем, получилось так, что средств у нас не оказалось, - рассказала Ольга. - Мы ему все объяснили, что он поехать в Капчагай не сможет и сын все понял. Но потом позвонили со школы и заявили, что они нашли спонсоров, и он поедет. В принципе, деньги нужны только на билет для Никиты и сопровождающего. Я с ним сама поехать не смогла бы, меня с работы не отпускают. Но сопровождать его согласилась психолог со школы. Однако в последний день - вечером 24 августа мне позвонили со школы и сказали, что денег на билет нет. Растерянная мама говорит, что сын уже настроился и она даже не знает, как ему об этом сообщить. - Понимаете, зачем они его вот так обнадежили. Он всем друзьям уже рассказал, в город съездил, готовился к дороге, - говорит мама. - Он же еще ребенок. Мы-то сразу сказали, что не сможем его отправить, а они сначала пообещали, а потом вот так отказали. Ольга обратилась в Зеленовский отдел образования, однако руководитель райОО Серик САФИУЛЛИН сказал, что ничем помочь не может. - Он стал на меня кричать: "Почему вы меня об этом спрашиваете, где я должен искать эти деньги? Я искал, не мог найти", - рассказала Ольга. - А на мой вопрос, у кого я должна спросить об этом, он заявил: "Да хоть у самого Бога спросите". В свою очередь Серик САФИУЛЛИН сообщил, что они пытались найти деньги. - Мне позвонили из областного управления образования и сообщили, что Никиту приглашают в лагерь на Капчагае, все бесплатно, кроме проезда. Денег у семьи не оказалось. Нужно около 100 тысяч тенге. Мы стали искать спонсоров в районе. Я и два заместителя акима Зеленовского района просили помочь предпринимателей, местный аким также пытался помочь. Заместитель акима района на днях сообщил, что вроде кто-то из городских предпринимателей обещал помочь, но потом выяснилось, что средства так и не нашли. По идее, сегодня, 25 августа, он должен был выехать на поезде. Мы со своей стороны искали средства, но не нашли их, - пояснил Серик САФИУЛЛИН. Напомним, 24 мая 2015 года Никита Тюкин спас двух тонущих девочек - свою одноклассницу и ее подружку. 2 июня начальник управления департамента по ЧС ЗКО Замир БЕРДАШЕВ вручил сотовый телефон мальчику за этот героический поступок. 5 октября в Астане на Республиканском Форуме патриотов мальчик получил звание "Патриот года". 3 ноября Никиту ТЮКИНА наградили нагрудным знаком "Ерлігі үшін - За мужество".